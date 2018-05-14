  • الأحد 13

    مايو

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  3. شاحنة تنحرف عن الطريق وتصدم عامودين إنارة

شاحنة تنحرف عن الطريق وتصدم عامودين إنارة




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