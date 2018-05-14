” beIn Sports “تدخل على خط خسائر ” الحمدين “
تكبَّدت مجموعة قنوات ” beIn Sports ” القطرية ، خسائر تقدر بـ 4 مليارات ريال في السوق السعودية، وذلك بدء المقاطعة العربية.
وكشفت إحصائية حديثة، أن مجموعة القنوات القطرية، بلغت نسبة خسائرها 81% مقارنة بالعام السابق ؛ نتيجة إلغاء الاشتراكات من قِبَل أعداد ضخمة من المشتركين، ومنع ومصادرة أجهزة البث التابعة لها من الأسواق.
ويذكر أن ” beIn Sports ” هي إحدى أذرع تنظيم الحمدين الإعلامية، والذي يستمر في حصد نتائج دعمه للإرهاب، من خسائر مالية ودبلوماسية ورياضية.
فهد[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 45 دقيقة
يستمر نظام الحمدين في حصد نتائج دعمه للإرهاب، من خسائر مالية ودبلوماسية ورياضية ولن يتوقف .. حسبي الله ونعم الوكيل
فيصل[ عدد التعليقات: 120 ] نشر منذ 43 دقيقة
ظهر مؤخرا عدد من القنوات الرياضية التي اجادت واغفلت الجماهير عن القنوات القطرية ونتمنى أن تقوم المملكة بشبكة قنوات تبث المباريات جميعها وستحقق مكاسب عالية