” beIn Sports “تدخل على خط خسائر ” الحمدين “

طلال الضوي(صدى):

تكبَّدت مجموعة قنوات ” beIn Sports ” القطرية ، خسائر تقدر بـ 4 مليارات ريال في السوق السعودية، وذلك بدء المقاطعة العربية.

وكشفت إحصائية حديثة، أن مجموعة القنوات القطرية، بلغت نسبة خسائرها 81% مقارنة بالعام السابق ؛ نتيجة إلغاء الاشتراكات من قِبَل أعداد ضخمة من المشتركين، ومنع ومصادرة أجهزة البث التابعة لها من الأسواق.

ويذكر أن ” beIn Sports ” هي إحدى أذرع تنظيم الحمدين الإعلامية، والذي يستمر في حصد نتائج دعمه للإرهاب، من خسائر مالية ودبلوماسية ورياضية.