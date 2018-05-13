تخفيضات واسعة من البريد للمبتعثين.. شحن طرودهم بأسعار جديدة

حمود العنزي (صدى):

خفَّضت المؤسسة العامة للبريد، أسعارها الخاصة بتوصيل الطرود إلى العملاء من الطلاب والطالبات الدارسين في الخارج.

وأوضحت المؤسسة، أن الأسعار الجديدة هي 650 ريالًا لـ30 كيلو جرامًا، وأن الـ10 كيلو جرامات ستشحن بـ300 ريال لأمريكا وكندا و250 ريالاً لبريطانيا، و350 ريالاً لأستراليا.

وبيَّنت أنه سيتم إيصال الـ20 كيلو للمبتعث في أمريكا وكندا بـ 500 ريال، و350 لبريطانيا، و550 لأستراليا.

وأكدت أن طرح تلك الخدمة، جاء بعد دراسة وافية للسوق وتحليل معمَّق لرغبة شرائح العملاء، تم بعدها اعتمادها لتنضم إلى بقية خدمات البريد الممتاز التي سبقتها.