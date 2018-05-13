بالفيديو والصور.. صلاح يحتفل مع زوجته و ” مكة ” بلقب الهداف التاريخي
توج محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الأحد، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بجانب اقتناصه لقب الهداف التاريخي للبريميرليج.
وتواجدت زوجة اللاعب المصري وابنته مكة في ملعب آنفليد ؛ لحضور تتويجة كأفضل لاعب و الهداف التاريخي للبريميرليج.
وانتهت مباراة ليفربول الأخيرة أمام برايتون برباعية، حيث أحرز صلاح من بينهم هدفه الـ 32 .
فهد[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 9 دقائق
لاعب مجتهد يستحق كل خير
ناصر[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 8 دقائق
علامة من علامات الكرة وسوف يكون من افضل لاعبي الوطن العربي على مر التاريخ