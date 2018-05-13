بالفيديو والصور.. صلاح يحتفل مع زوجته و ” مكة ” بلقب الهداف التاريخي

ماجد محمد(صدى):

توج محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الأحد، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بجانب اقتناصه لقب الهداف التاريخي للبريميرليج.

وتواجدت زوجة اللاعب المصري وابنته مكة في ملعب آنفليد ؛ لحضور تتويجة كأفضل لاعب و الهداف التاريخي للبريميرليج.

وانتهت مباراة ليفربول الأخيرة أمام برايتون برباعية، حيث أحرز صلاح من بينهم هدفه الـ 32 .