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بالفيديو والصور.. صلاح يحتفل مع زوجته و ” مكة ” بلقب الهداف التاريخي

بالفيديو والصور.. صلاح يحتفل مع زوجته و ” مكة ” بلقب الهداف التاريخي
ماجد محمد(صدى):

توج محمد صلاح نجم ليفربول، اليوم الأحد، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، بجانب اقتناصه لقب الهداف التاريخي للبريميرليج.

وتواجدت زوجة اللاعب المصري وابنته مكة في ملعب آنفليد ؛ لحضور تتويجة كأفضل لاعب و الهداف التاريخي للبريميرليج.

وانتهت مباراة ليفربول الأخيرة أمام برايتون برباعية، حيث أحرز صلاح من بينهم هدفه الـ 32 .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 9 دقائق

لاعب مجتهد يستحق كل خير

[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 8 دقائق

علامة من علامات الكرة وسوف يكون من افضل لاعبي الوطن العربي على مر التاريخ

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