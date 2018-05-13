آل الشيخ يشيد بتغطية ” أبو ظبي ” لكأس الملك ويكشف سبب تصفيق الجمهور له

ماجد محمد(صدى):

أوضح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، السبب وراء تصفيق جمهور الاتحاد له قبلا انطلاق نهتئي كاس الملك أمس.

وأشار آل الشيخ في مداخلة لقناة ” ابو ظبي ” إلى أنه توقع فوز الاتحاد بفارق هدفين في النهائي؛ لذلك صفق له الجماهير .

وفي سياق أخر أشاد ” آل الشيخ ” بتغطية قناة أبو ظبي للنهائي؛ موضحًا أنها قدمت أداء أفضل من السعودية الرياضية.

كشف تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن أنه توقع فوز الاتحاد على الفيصلي بفارق هدفين في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين التي أقيمت مساء أمس.

وقال إنه نزل إلى أرض الملعب قبل المباراة بساعتين، مضيفًا، أن الجمهور سأله عن توقعه لنتيجة اللقاء، فرد بأنها ستنتهي بفارق هدفين للاتحاد، فصفقوا له.