” الفراج ” يعلن انتهاء مسيرته مع أكشن يا دوري
أعلن الإعلامي الرياضي ” وليد الفراج ” ، انتهاء الموسم الحالي لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، وأن الحلقة الأخيرة له مع البرنامج هي التى عرضت بالأمس.
وأشار ” الفراج ” ، إلى أنه تعرض لحملة تشوية الموسم الماضي كان أغلبها من جمهور السوشيل ميديا، وقدم اعتذاره لرؤساء الأندية وكل من أغضبه.
ووجه ” الفراج ” ، الشكر لفريق عمل البرنامج، ولرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تحمله وصبره وسعة صدره قائلا: ” كان متفهم وداعم حقيقي للإعلام ” .
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 22 دقيقة
الله يسهل امورك خذ معاك جستينيه والصرامي
الله يعوضك خير اخي وليد
ابو عبدالله[ عدد التعليقات: 480 ] نشر منذ 21 دقيقة
واحمد الشمراني
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2349 ] نشر منذ 16 دقيقة
قال هذي اخر حلقة من هذا العام او الموسم ما اعلن فيها مسيرته حيث قال ما ندري نلتقي العام القادم او لا والانسان كان يربطها ما احد يدري هل يعيش حتى العام القادم او لا .. والدعوة لها شهرين ويرجع الدوري من جديد