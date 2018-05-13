” الفراج ” يعلن انتهاء مسيرته مع أكشن يا دوري

نواف السالم(صدى):

أعلن الإعلامي الرياضي ” وليد الفراج ” ، انتهاء الموسم الحالي لبرنامج ” أكشن يا دوري ” ، وأن الحلقة الأخيرة له مع البرنامج هي التى عرضت بالأمس.

وأشار ” الفراج ” ، إلى أنه تعرض لحملة تشوية الموسم الماضي كان أغلبها من جمهور السوشيل ميديا، وقدم اعتذاره لرؤساء الأندية وكل من أغضبه.

ووجه ” الفراج ” ، الشكر لفريق عمل البرنامج، ولرئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ على تحمله وصبره وسعة صدره قائلا: ” كان متفهم وداعم حقيقي للإعلام ” .