” أمير مكة الكرمة ” : يهنئ رئيس الاتحاد بالفوز في اتصال هاتفي

نواف السالم(صدى):

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ” خالد الفيصل ” ، اليوم الأحد، رئيس ولاعبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونوه سموه في اتصال هاتفي برئيس نادي الإتحاد المكلف ” حمد الصنيع ” ، بجهود الفريق وماحققه من إنجاز، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المسابقات القادمة.

ومن جانبه ثمن رئيس نادى الاتحاد، اتصال أمير المنطقة، واهتمامه الدائم بأبناء مكة الكرمة فى كافة المجالات.