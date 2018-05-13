” أمير مكة الكرمة ” : يهنئ رئيس الاتحاد بالفوز في اتصال هاتفي
هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ” خالد الفيصل ” ، اليوم الأحد، رئيس ولاعبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.
ونوه سموه في اتصال هاتفي برئيس نادي الإتحاد المكلف ” حمد الصنيع ” ، بجهود الفريق وماحققه من إنجاز، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المسابقات القادمة.
ومن جانبه ثمن رئيس نادى الاتحاد، اتصال أمير المنطقة، واهتمامه الدائم بأبناء مكة الكرمة فى كافة المجالات.
فيصل[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 38 دقيقة
مبارك للعميد الفوز يستحقون كانت مباراة رائعة والمراوغة ظلت قائمة لأخر الوقت
فهد[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 37 دقيقة
مبارك لجماهير الاتحاد وللبطل