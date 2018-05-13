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” أمير مكة الكرمة ” : يهنئ رئيس الاتحاد بالفوز في اتصال هاتفي

” أمير مكة الكرمة ” : يهنئ رئيس الاتحاد بالفوز في اتصال هاتفي
نواف السالم(صدى):

هنأ مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ” خالد الفيصل ” ، اليوم الأحد، رئيس ولاعبي وجماهير نادي الاتحاد بمناسبة تحقيق الفريق الفوز ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

ونوه سموه في اتصال هاتفي برئيس نادي الإتحاد المكلف ” حمد الصنيع ” ، بجهود الفريق وماحققه من إنجاز، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المسابقات القادمة.

ومن جانبه ثمن رئيس نادى الاتحاد، اتصال أمير المنطقة، واهتمامه الدائم بأبناء مكة الكرمة فى كافة المجالات.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 114 ] نشر منذ 38 دقيقة

مبارك للعميد الفوز يستحقون كانت مباراة رائعة والمراوغة ظلت قائمة لأخر الوقت

[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 37 دقيقة

مبارك لجماهير الاتحاد وللبطل

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