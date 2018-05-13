” أموال الإعلانات ” .. هدف ” SBC ” بعد الانطلاق خلال أيام

عادل الحربي (صدى):

تحدَّثت قناة ” tv5monde ” الفرنسية، في تقرير لها عن انطلاق قناة ” SBC ” تحت قيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، موضحة أنها وغيرها من الصناعات الترفيهية النائية ستشجع المواطنين على إنفاق الأموال في الداخل بدلًا من السفر إلى الخارج.

وأوضح التقرير، أن القناة التي ستنتطلق في شهر رمضان، سيتم إدراتها بواسطة الشباب السعودي، بهدف جذب الكثير من المشاهدين في المملكة والخليج العربي والشرق الأوسط.

كما أشار التقرير، إلى كافة المتغيرات التي تشهدها المملكة، ومنها: إعادة افتتاح دور السينما، والسماح للنساء بقيادة السيارات، و إعطاؤهن الحق في إدارة مشاريع خاصة بهن، إضافة إلى حضورهن مباريات كرة القدم.

من جانبه، صرَّح داود شريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ورئيس القناة، بأن القناة ستقدم 75% من محتواها إلى الشباب من بين عام 15 إلى 35 عاماً، مؤكدًا أن الهدف منها إعادة أموال الإعلانات التي تذهب 90% منها إلى الخارج.