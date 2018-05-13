وظائف شاغرة في مستشفى الملك فيصل التخصصي

فاطمة المالكي(صدى):

أطلق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عدد من الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه والزمالة والبورد في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

وقالت المستشفى إن الوظائف المتاحة على مسمى: استشاري مساعد- أمراض القلب الرياض، استشاري مساعد-، الرعاية المركزة الرياض، مساعد رئيس تمريض ” الرياض ” ، استشاري جراحة قلب ” الرياض ” استشاري قلب ” عدد وظيفتين/ الرياض ” ، مدير قسم إدارة نظم المستخدم النهائي ” الرياض ” ، أخصائي تروية قلبية ” الرياض ” ، أخصائي العلاج التنفسي ” الرياض ” ، كبير أخصائيي تروية قلبية ” الرياض ” ، استشاري أشعة ” جدة ” .

وأضاف المستشفى أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 12 مايو 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2018م.

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