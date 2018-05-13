كلية الأمير محمد بن سلمان تعلن عن وظائف خالية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال “ MBSC ”- بالتعاون مع بابسون العالمية، عن حاجتها لعدد من الموظفين لشغل وظائف إدارية شاغرة.

وأوضحت أن الوظائف المتاحة؛ لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة رابغ.

وجاءت الوظائف تحت المسميات الأتية:

– منسق برنامج/ التعليم التنفيذي.

– منسق برنامج- الشؤون الأكاديمية.

– مدير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات.

– مدير التعليم التنفيذي.

وأشارت إلى إتاحة التقديم عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 مايو والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 يوليو 2018م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة،اضغط هنا..