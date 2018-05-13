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سيلفي زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة بمول تجاري

سيلفي زوجين يقتل طفلتهما الرضيعة بمول تجاري
نيودلهي(صدى):

تسبب ألتقاط زوجان لصورة سيلفي داخل مول تجاري بجانجاناجار، راجستان الهندية ، في وفاة طفلتهما الرضيعة ذات العشرة أشهر .

حيث سقطت الطفلة من بين ذراعي والدتها التي كانت تأخذ صورة ” سيلفي ” مع زوجها ، لثلاثة طوابق في الأسفل، أثناء سيرهما في سلم متحرك بمول تجاري.

وأكد المتسوقين الذين شاهدوا الحادثة ، أن الزوج طلب من زوجته التقاط صورة ذاتية لهما أثناء وجودهما على السلم، ما أدى إلى فقدان توازنها وسقوط طفلتهما في الفجوة بين السور الحاجز والسلم الكهربائي .

وهرع المتسوقون في محاولة لإنقاذ الطفلة، ولكنها ماتت على الفور بعد أن وصلت إلى الأرض.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 47000 ] نشر منذ 10 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,

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