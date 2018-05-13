” محمد نور ” يعرب عن سعادته بتتويج العميد بالكأس

نواف السالم(صدى):

وجه نجم نادي الاتحاد السابق ” محمد نور “، اليوم الأحد، كلمة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وقال ” يوم بهيج لرياضة المملكة برعاية خادم الحرمين حفظه الله وإطلالته البهية التي أسكنت الفرحة في قلوبنا، كم كانت ليلة الأمس جميلة وتاريخية”.

هذا وأعرب ” نور “، عن سعادته الكبيرة نتيجة لتتويج نادي ” الاتحاد “، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين 2018 على حساب نظيره الفيصلي، فى تغريدة على حسابه الخاص بموقع ” تويتر “.

وأشاد ” نور “، برئيس الهيئة العامة للرياضة، قائلًا : ” الكرنفال الجميل الذي تابعناه ينم عن فكر إبداعي لمعالي المستشار تركي آل الشيخ، فمنذ تسلمه لمهمة رئاسة هيئة الرياضة وهو يقودها من نجاح إلى نجاح، وابتكار للنجاح “.

وهنأ ” نجم الاتحاد السابق ” فى تغريدته، رئيس نادي الاتحاد الأستاذ ” حمد الصنيع ” وإدارته على ختام موسمهم الصعب بأغلى البطولات بعد عملٍ أنصف نفسه، و قدم التهنئة للاعبي نادي الاتحاد لتألقهم في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018، قائلًا : ” ذكرتها قبل المباراة وأكررها الآن النمور قدها وأزيد قدها وقدود، مبروك يا رجال تمت المهمة بنجاح “.