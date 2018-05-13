بالفيديو.. بعد تدهور حالته الصحية.. ” ملك المايك ” يطمئن الجمهور ويهنئهم برمضان

عادل الحربي(صدى):

هنأ الإعلامي غالب كامل الشهير بـ ” ملك المايك ” ، جمهوره بشهر رمضان المبارك، مطمئنًا إياهم على صحته، وذلك خلال مقطع فيديو بثَّه عبر موقع ” يوتيوب ” .

وقال ” ملك المايك ” : ” أحييكم وأبث شوقي لكم، وأرجو من الله أن يحفظكم من كل سوء ومكروه، الحمد لله أبشركم أنني بخير وبصحة جيدة وأتقدم لكم بالتهنئة بشهر رمضان المبارك ونسأل الله أن يعيننا على صيامه وقيامه ” .

كما أعرب في المقطع، الذي ظهر فيه بأنبوب التنفس الصناعي، عن شكره لسفير المملكة في الأرد سمو الأمير خالد بن فيصل بن تركي وأعضاء السفارة، لاهتمامه به والتهسلات التي يقدومنها للمواطنين في المملكة الأردنية.

يذكر أنه يقيم الآن في العاصمة الأردنية عمان بعد أن انتقل إليها من الرياض بناء على توصية الأطباء على إثر فايروس داهم رئتيه قبل سنوات.