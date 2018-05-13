بالفيديو.. رد فعل صادم لعاملة عثرت على جثة داخل غرفة فندق

متابعات(صدى):

أثار شاب ، حالة من الذعر والقلق بين العاملين بخدمة غرف أحد الفنادق ، بعد إيهامهم بوجود جثة بالغرفة .

حيث نفذ الشاب مقلباً بترك مجموعة من مفارش السرير مربوطة معاً وكأنها جسد ميت ، وعندما دخلت امرأة لتنظيف الغرفة وجدت ما يشبه الجثة مستلقية على السرير في انتظارها، مما جعلها تتراجع في خوف وتغادر ثم تعود وبصحبتها عامل آخر لتفقد الأمر.

ظن العامل أنه شخص نائم لكنه تراجع عن لمسه، وبدأت زميلته تمارس عملها في خوف دون لمس السرير، لتتراجع مرة أخرى وتحضر زميلة أخرى لتفقد الأمر.

انتهى الأمر عندما استجمع زميلهم الرابع شجاعته وتأكد من كونها مجرد مفارش للأسٍرة وضحك الجميع، ثم عادت العاملة للتنظيف مرة أخرى.