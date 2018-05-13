” كانتور ” يشيد بإنجازات ولي العهد

نايف السالم(صدى):

أشاد إريك كانتور، زعيم الأغلبية الجمهورية السابق في مجلس النواب الأمريكي، بإنجازات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والتغييرات التي حدثت، مؤكدًا أنه صاحب الفضل في التحولات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع بمنطقة الشرق الأوسط.

ووصف ” كانتور ” ولي العهد بأنه ” جريء للغاية ” قائلًا على هامش مشاركته في منتدى ” أدنيك ” للاستثمار في أبوظبي، اليوم الأحد: ” أعتقد أنه أمر في غاية الإثارة أن يتزامن وجودك في منطقة، تُجرى فيها الكثير من التحولات الاقتصادية والاجتماعية على أرض الواقع.. بأن تنظر إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، الذي يرجع له الكثير من الفضل؛ لكونه جريئًا للغاية في رؤيته التي تهدف لأخذ المملكة إلى مرحلة جديدة من التطور ” .

وتابع زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونجرس الأمريكي: ” أعتقد أن هناك بعض الأمور الجريئة التي تحدث حاليًا في المنطقة، وبالتأكيد فإن السعودية تشارك بجزء كبير في هذا الصدد. ”

وأضاف إريك كانتور: ” ما سترونه في عملية الاكتتاب يتخطى مجرد الاهتمام- في عرف المستثمرين- للمشاركة في جزءٍ من النمو الاقتصادي، والذي يأتي من الرؤية التحولية. ” ، مؤكدًا أن ذلك ليس في مجال التجارة فحسب ولكن في التحول الاجتماعي أيضًا، لافتًا إلى أن المملكة توفر الكثير من الوجهات الجاذبة لرأس المال.