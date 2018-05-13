تقنية الفيديو تنصف الاتحاد.. انقاذ العميد في 3 مواقف بنهائي كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

كان لتقنية الفيديو دور كبير في حسم مباراة الفيصلي والاتحاد في نهائي كأس الملك أمس.

وانقذت تقنية الفيديو الاتحاد في 3 مواقف خلال المباراة؛ وكان الموقف الأول هو إلغاء احتساب ركلة جزاء للفيصلي، لحق ذلك القرار احتساب هدف ثاني للاتحاد بعد أن كان تسللًا حيث راجع الحكم كلاتنبيرج إعادة اللعبة واحتسب الهدف.

وشهدت الدقائق الأخيرة أيضًا من المباراة مطالب الفيصلي احتساب ركلة جزاء، إلا أن نتقنية الفيديو لم تنصفهم.

واقتنص الاتحاد اللقب، وتوجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبد العزيز- حفظه الله- على ملعب الجوهرة، بعد ثلاثية مقابل هدف.