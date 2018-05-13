” التجارة ” تدعو للتوقف الفوري عن استخدام دراجة الأطفال NERF Battle Racer

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، استدعاء دراجة الأطفال NERF Battle Racer؛ وذلك لاحتمالية إنفصال عجلة القيادة أثناء الاستخدام مما يشكل خطر الاصطدام أو إصابة الطفل بجروح.

ودعت الوزارة على حسابها الرسمي على ” تويتر ” إلى التوقف الفوري عن استخدام الدراجة، قائله ” لسلامة طفلك ندعوك إلى التوقف الفوري عن استخدام الدراجة وإعادة الدراجة إلى منفذ البيع واسترداد كامل مبلغ الشراء نقدًا ولا يشترط وجود فاتورة ” .