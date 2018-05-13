موعد بدء التشغيل التجريبي لمطار جدة الجديد

نايف السالم(صدى):

كشف مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأحد، عن موعد بدء التشغيل التجريبي للمطار الجديد، في مرحلته الأولى.

وأوضح المطار أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي للمطار الجديد في السابع من شهر رمضان المقبل، حيث يعد المطار الجديد أكبر من الحالي بـ5 مرات وبطاقة استيعابية لـ50 مليون مسافر في العام.

وجاء إعلان المطار خلال دورة تدريبية عقدتها إدارة المطار لقيادات الصف الأول بعنوان ” المعايير السبعة للتميز في تأسيس وحماية الأعمال ” ، والتي تستهدف تطوير مختلف القيادات في ظل الانتقال الوشيك للمطار الجديد لتطوير منظومة العمل داخل المطارات السعودية.