بأقساط شهرية ميسرة.. بدء الحجز لمستفيدي الدعم السكني في جدة والمدينة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الإسكان، اليوم، عن بدء مرحلة المعاينة والحجز لمستفيدي الدعم السكني في مشروعي الإسكان بكلٍ من جدة والمدينة المنورة، بأقساط شهرية ميسرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم بدء الحجز في إسكان جدة ” تلال الغروب ” ؛ لوحدات سكنية بأسعار تبدأ من 419.77 ريال وقسط شهري يبدأ من 875 ريال للوحدة السكنية.

كما أشارت إلى بدء الحجز في مشروعي إسكان المدينة ” بوابة طيبة ” الذي يبعد عن الحرم النبوي الشريف 10 دقائق، بأقساط شهرية تبدأ من 900 ريال، و ” درة المدينة ” الذي يبعد 7 كيلو مترات من الحرم النبوي الشريف بقسط شهري يبدأ من 925 ريالًا.