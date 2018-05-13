سييرا يثبت جودته بعد الحصول على كأس خادم الحرمين

نواف السالم(صدى):

تمكن المدرب التشيلي لويس سييرا، من قيادة نادي الاتحاد إلى الحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين، أمس السبت، أمام نادي الفيصلي بالفوز بثلاثية مقابل هدف؛ ليؤكد على جودته على مستوى التدريب في كرة القدم بالمملكة.

وشهد نهائي كأس الملك تفوق تكتيكي للمدرب سييرا المنتظر أن يحدد مصيره مع العميد في الساعات المقبلة، بينما حقق الاتحاد مع سييرا بطولتين في موسمين وهما كأس ولي العهد وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وقاد سييرا الاتحاد في 63 لقاء، وفاز في 34، وتعادل في 13، وهزم 16 مرة بنسبة انتصارات بلغت 52%، كما سجل العميد 124 هدفًا تحت قيادة المدرب التشيلي واهتزت شباك الفريق 98 مرة.