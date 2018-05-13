المملكة تحارب تجارة زراعة الأعضاء وتدرج 80 شخصًا على القائمة السوداء

علي القحطاني(صدى):

أعلن المركز السعودي لزراعة الأعضاء عن إدراج 80 شخصاً على القائمة السوداء لزراعة الأعضاء خلال الفترة من 1428 وحتى منتصف 1439؛ بسبب وجود شبهة ابتزاز مالي في تبرعاتهم.

وصرح مدير عام المركز الدكتور فيصل شاهين، أن المركز أرسل أسماء هؤلاء الأشخاص على المستشفيات التي تجري عمليات زراعة الأعضاء، موضحًا أن عمليات التبرع بالأعضاء في المملكة تتم وفق شروط وضوابط صارمة تهدف إلى القضاء على تجارة الأعضاء، من خلال معرفة أهداف المتبرعين واستبعاد مَن لديهم أغراض مادية.

ومن جانبه، كشف ” فيصل شاهين ” أن عام 2017 شهد إجراء زراعة 757 كِلية من متبرعين أحياء، منها 621 كِلية من المتبرعين الأحياء الأقارب، و81 من المتبرعين الأحياء غير الأقارب، إلى جانب زراعة 145 كبداً من المتبرعين الأحياء، و55 كِلية من خلال برنامج تبادل الكلى بين الأسر.