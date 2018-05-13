بالصور.. فولفو: جودة صناعة السيارات في الصين أفضل من أوروبا لهذا السبب

بكين(صدى):

أكد روبن بيج نائب رئيس تصميم فولفو، أن الصورة السيئة لدى الكثيرين حول صناعة السيارات في الصين وقلة جودتها بالمقارنة مع أوروبا والولايات المتحدة لم تعد صحيحة ، حيث يعتقد بيج بأن السيارات التي يتم إنتاجها في مصانع جمهورية الشعب جودتها أفضل حتى من كبار صناع السيارات والذين يمتد تاريخهم وخبراتهم لعقود طويلة.

وقال بيج في تصريحات إعلامية ، “ الجميع كان قلقا حول الجودة، لكن بمجرد أن بدأوا العمل، كانت نقاط الجودة أفضل من أوروبا، الصين جيدة في التصنيع بشكل لا يصدق ” .

وأوضح بيج ، أن الفارق هو اعتماد الولايات المتحدة وأوروبا على الروبوتات في كل شيء، والصين لا تفعل ذلك حيث البشر يساهمون بشكل أكبر في عملية التصنيع ما يؤدي إلى إمكانية تعديل عملية التصنيع سريعا وتحقيق معايير أعلى في الجودة والفحص.

منذ قامت جيلي بشراء فولفو للسيارات من فورد في 2009، باتت العلامة السويدية تبني مزيدا من موديلاتها في الصين وتصدّرها إلى الأسواق العالمية لانخفاض تكلفة التصنيع أبرزها S60 وS90، كما تنوي إنتاج موديلاتها الكهربائية في جمهورية الشعب مستقلا.

يذكر أن فولفو ليست الوحيدة التي تنقل صناعتها إلى الصين، حيث فورد فوكس الجيل القادم سيتم إنتاجها هناك، وكذلك الحال نفسه لبي إم دبليو iX3.