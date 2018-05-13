بالفيديو.. إعلامية برازيلية تهنئ الاتحاد بكأس الملك

ماجد الأشرم(صدى):

أظهر مقطع فيديو إعلامية برازيلية تسمى ” كاميلا ” توجه رسالة تهنئة إلى نادي الاتحاد، عقب تتويجه بكأس خادم الحرمين الشريفين أمس السبت.

وفاز الاتحاد على نظيره الفيصلي على ملعب الملك عبدالله الدولي ” الجوهرة ” بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث افتتح عبد الرحمن الغامدي النتيجة في الدقيقة 45، قبل أن يسجل الربيعي التعادل للفيصلي في الدقيقة 92، وفي الوقت الإضافي، تمكن ربيع سفياني من إحراز الهدف الثاني للعميد في الدقيقة 101، بينما اختتم عبد العزيز العرياني أهداف اللقاء في الدقيقة 116.