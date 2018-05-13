العقاري يوافق على تمديد المهلة الزمنية للمتأخرين عن استلام قروضهم العقارية

نايف السالم(صدى):

وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تمديد المهلة الزمنية للمواطنين المتأخرين عن استلام قروضهم العقارية رغم صدور الموافقات على طلبات قروضهم، لمدة سنة إضافية تبدأ من 26شوال 1439 وحتى 25 شوال 1440هـ ، على أن يشمل هذا القرار المستفيدين الذين صدرت لهم موافقات سابقة على طلباتهم من تاريخ 22 شعبان 1429 (منذ 10 سنوات ماضية فأقل من تاريخ انعقاد المجلس).

وأكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي أن موافقة مجلس إدارة الصندوق العقاري على التمديد، جاءت حرصاً منه على إعطاء المواطنين والمواطنات فرصة إضافية لتملك مسكنهم الأول، داعياً كافة المستفيدين الذي شملهم قرار التمديد إلى سرعة إنهاء إجراءاتهم، والاستفادة من الحلول التمويلية المتنوعة لبرنامج القرض العقاري ” التمويل المدعوم ” التي أوجدها الصندوق بما يتلاءم مع إمكانيات وتطلعات المستفيدين على قوائمه.

وأفاد العصيمي أن قرار تمديد المهلة يأتي في إطار حرص الصندوق على تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 المتمثل في رفع نسبة تملك السعوديين لمنازلهم إلى 60% تمهيداً لرفعها إلى 70% بحلول 2030.