بالصور.. وفاة امرأة إثر حادث انحراف سيارة صباح اليوم بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

وصرح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالباحة عماد منسي الزهراني أن بلاغاً قد ورد لغرفة العمليات في تمام الساعة 9:38 من صباح اليوم الاحد يفيد بإنحراف سيارة عن المسار بعد مفرق منحل بإتجاه الأطاولة وأضاف الزهراني أن فرقتين من الهلال والقيادة الميدانية تواجدت بالموقع في الوقت المحدد لوصولهما وفرقة من الصحة وبعد مسح الموقع تبين وجود ثلاث إصابات الأولى خطيرة وأتضح انها لقائد المركبة.

حيث أصيب في الرأس والظهر واليدين تم التعامل معه اسعافيا بالموقع والاصابة الثانية كانت للخادمة المرافقة لهم حيث تم نقلها بواسطة الصحة اما الأخيرة فكانت لإمرأة كانت متوفية بالموقع بعد الكشف عليها من قبل الفرقة الاسعافيه.

وأردف الزهراني أن السيارة كانت قادمة من جهة الطائف للباحة وعند منحدر القسمة انحرفت السيارة بإتجاه الوادي وختم الزهراني أن الإصابتين تم نقلهما إلى مستشفى القرى العام.