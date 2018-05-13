سفير المملكة بإندونيسيا: لا مصابين سعوديين في إنفجارات الكنائس

جاكرتا(صدى):

أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي، اليوم الأحد، عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين أو أفراد البعثة لأي ضرر أو سوء.

وأكد ” الشعيبي ” أن السفارة السعودية تتابع الحادث عن كثب وسوف تطلع الجميع لاحقًا على أي مستجدات، مشيرًا إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وكان قد وقع صباح اليوم الأحد، 3 تفجيرات انتحارية في مدينة سورابايا جاوة الشرقية في إندونيسيا، استهدفت 3 كنائس في المدينة وأسفرت عن مقتل 11 شخص وإصابة 41 آخرين.

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