سفير المملكة بإندونيسيا: لا مصابين سعوديين في إنفجارات الكنائس
أعلن سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا السفير أسامة بن محمد الشعيبي، اليوم الأحد، عدم تعرض أي من المواطنين السعوديين أو أفراد البعثة لأي ضرر أو سوء.
وأكد ” الشعيبي ” أن السفارة السعودية تتابع الحادث عن كثب وسوف تطلع الجميع لاحقًا على أي مستجدات، مشيرًا إلى عدم إعلان أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.
وكان قد وقع صباح اليوم الأحد، 3 تفجيرات انتحارية في مدينة سورابايا جاوة الشرقية في إندونيسيا، استهدفت 3 كنائس في المدينة وأسفرت عن مقتل 11 شخص وإصابة 41 آخرين.
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