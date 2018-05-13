نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد على أنحاء المملكة

نايف السالم(صدى):

تقدم ” صدى ” نشرة الطقس المتوقعة لليوم الأحد، على جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك وفقًا لما توقعته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

حيث توقعت الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي: مكة المكرمة والمدينة المنورة ” ، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

فيما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: ” جازان، عسير والباحة ” .

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات ومناطق المملكة، على النحو التالي:

المنطقة العظمى الصغرى

– الرياض: 37 – 25 .. عوالق ترابية.

– مكة المكرمة: 41 – 26 .. صحو.

– جدة: 37 – 25 .. صحو.

– المدينة المنورة: 37 – 25 .. أتربة مثارة.

– شرورة: 41 – 27 .. أتربة مثارة.

– نجران: 38 – 22 .. عوالق ترابية.

– الباحة: 29 – 17 .. غائم جزئي.

– القنفذة: 37 – 29 .. غائم جزئي.

– أبها: 30 – 19 .. سحب رعدية.

– بيشة: 37 – 21 .. عوالق ترابية.

– جازان: 39 – 30 .. سحب رعدية.

– طريف: 25 – 15 .. غائم.

– عرعر: 30 – 19 .. غائم.

– القريات: 28 – 15 .. غائم.

– رفحا: 32 – 21 .. غائم جزئي.

– تبوك: 31 – 22 .. أتربة مثارة.

– حائل: 32 – 18 .. صحو.

– سكاكا: 30 – 19 .. غائم.

– الدمام: 41 – 25 .. أتربة مثارة.

– حفر الباطن: 38 – 21 .. أتربة مثارة.

– الأحساء: 43 – 27 .. أتربة مثارة.

– بريدة: 38 – 21 .. عوالق ترابية.

– وادي الدواسر: 42 – 24 .. عوالق ترابية.

– العلا: 35 – 18 .. صحو.

– ينبع: 35 – 23 .. عوالق ترابية.

– الطائف: 32 – 19 .. غائم جزئي.

– الوجه: 33 – 22 .. صحو.