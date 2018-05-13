” هدف ” يدعم توظيف 40 ألف مواطن ومواطنة خلال 3 أشهر

سعيد العجل(صدى):

كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن دعم توظيف 40869 سعوديا وسعودية عبر منافذ و قنوات التوظيف المختلفة ممثلة في برنامج توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (توافق)، برنامج اعانة الباحثين عن العمل (حافز)، مراكز التأهيل والتوظيف، مكاتب التوظيف الأهلية و فروع الصندوق بمختلف المناطق وكذلك عبر برامج الدعم الجديدة ممثلة في برنامج نمو التوطين بالمنشآت، برنامج العمل الجزئي و برنامج العمل الحر وذلك في الربع الأول من عام 2018.

وأوضح المتحدث الرسمي لـ ” هدف ” خالد أباالخيل، أن عدد الذكور الذين تم دعم توظيفهم خلال الفترة ذاتها بلغ 18983، فيما سجل عدد الإناث 21886.

وأكد أبا الخيل، أن ” هدف ” مستمر في تعزيز جهود دعم التوطين بإحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص بما يضمن تحقيق رؤية المملكة 2030، لافتا إلى أن الصندوق يسعى إلى تنمية القوى العاملة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية عبر دعم برامج تدريب وتأهيل وتوظيف مختلفة، تلبي احتياجات المستفيدين، من خلال كوادر بشرية مؤهلة ونظم معلومات متطورة.