جامعة الملك سعود تعلن أسماء المرشحين لوظائف بند الأجور والمستخدمين

فاطمة المالكي(صدى):

دعت جامعة الملك سعود المواطنين والمواطنات المرشحين لشغل وظائف بند الأجور والمستخدمين للجنسين (مراسل، عامل أمن، سائق) التي تم الإعلان عنها بتاريخ 23/ 6/ 1439هـ إلى سرعة مراجعتها لاستكمال إجراءات تعيينهم وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء 29 شعبان 1439هـ ولمدة عشرة أيام عمل.

وأهابت الجامعة بالمرشحين والمرشحات الموضحة أسمائهم على الموقع الإلكتروني لعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين هنا إلى الحضور للجامعة مصطحبين معهم ملف يحتوي على صور من الشهادات المطلوبة وأصل الهوية الوطنية وصورة منها؛ ” للرجال ” إدارة التوظيف بعمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالدرعية مبنى رقم 19 الدور الرابع، ” وللنساء ” وحدة التوظيف بوكالة العمادة لشؤون الموظفات بالمدينة الجامعية للطالبات بالدرعية مبنى رقم 22 الدور الأول.

وأفادت الجامعة بأن من لم يراجع / تراجع خلال الفترة الموضحة سيسقط حقه / حقها في التعيين ويتم استدعاء من يليه / يليها في الترتيب.