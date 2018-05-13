مانشستر سيتي يعرض 65 مليون إسترليني لضم ” محرز “

ماجد محمد(صدى):

كشفت صحف بريطانية عن رغبة نادي مانشستر سيتي في ضم اللاعب الجزائري رياض محرز، لاعب نادي ليستر سيتي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضحت الصحف، أن مانشستر سيتي سينهي صفقة محرز من ليستر سيتى مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، لافتةً إلى أن اللاعب سيكون أولى صفقات مانشستر سيتى فى الصيف المقبل.

ومن الجدير بالذكر، أن رياض محرز أحرز 12 هدفًا وصنع 11 آخرين خلال 40 مباراة مع ليستر سيتي فى الموسم الجاري؛ بينما حاول مانشستر سيتي ضم اللاعب الجزائري الشتاء الماضي ولكن ليستر سيتي رفض اتمام الصفقة حينها.