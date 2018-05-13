” الجوازات ” تحث جميع المستفيدين من خدماتها باستخدام تطبيقها على الأجهزة الذكية

عادل الحربي(صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن الإصدار الحديث لتطبيقها على الأجهزة الذكية يدعم اللغتين العربية والإنجليزية ، ويتيح للمستخدمين الاستفادة من العديد من الخدمات الإلكترونية .

وتشمل الخدمات التي يقدمها التطبيق, خدمة الاستعلام عن المعاملات , وخدمة الاستعلام عن أحقية القيام بالحج والتأكد من أنهم لم يؤدوا فريضة الحج في السنوات الخمس الماضية , وخدمة حجز موعد لمراجعة إحدى إدارات الجوازات , وخدمة الاستعلام عن العمالة الجديدة والزائرين القادمين للمملكة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة الذين لم تصدر لهم هوية مقيم, وكذلك خدمة الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين في سجلاتهم لدى وزارة الداخلية, وخدمة الاستفسار العام عن البصمة لدى أنظمة وزارة الداخلية , وخدمة الاستعلام عن وصول العمالة الجديدة والزائرين الذين لديهم تأشيرة دخول وبيان معلومات التأشيرة بالإضافة إلى تاريخ ومنفذ آخر دخول للمملكة , إضافة إلى خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة , وخدمة الاستفسار عن تأشيرة الخروج والعودة .

وأفادت ” الجوازات ” أن التطبيق يمّكن المستفيدين من الدخول لبوابة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية ” أبشر ” وبوابة ” مقيم ” والاستفادة من خدماتها الإلكترونية ، وكذلك التعرف على الإجراءات والرسوم , والاطلاع على آخر الأخبار والحملات الإعلامية التوعوية ومستجدات الجوازات , ومتابعة المناقصات والأنشطة الخاصة بالقطاع , والدخول لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالجوازات .

وبينت ” الجوازات ” أنَّ من خصائص التطبيق الجديدة أنّه يقدّم الدعم لذوي الاحتياجات الخاصة ، فضلًا عن قدرته على تحديد أقرب موقع لإدارات الجوازات أوموقع فرع جديد يتم افتتاحه والخدمات التي يقدمها ويحدد موقعه على الخريطة حسب اختيار المنطقة التي تتبع المديرية العامة للجوازات، كما يمكِّن التطبيق مستخدميه من الاتصال مباشرة بمركز الاتصال الموحد (992) الخاص بتعريف المواطنين والمقيمين بالإجراءات الواجب اتباعها عند إنهاء إجراءاتهم من الجوازات وكذلك التواصل مع المديرية العامة للجوازات وطلب المساعدة ، كما يتيح التطبيق لمستخدميه استطلاع الرأي وتقييم خدمات الجوازات والاطلاع على دليل الهاتف للمديرية العامة للجوازات وكافة فروعها.