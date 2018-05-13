عصابات المستوطنين اليهود تقتحم ساحات المسجد الأقصى

القدس المحتلة(صدى):

تعرض المسجد الأقصى، صباح اليوم الأحد، لاقتحام واسع من قِبل عصابات المستوطنين من اليهود، وذلك من خلال تعزيز حراسات من قوات الاحتلال، فضلًا عن تشديد الإجراءات على دخول المصلين للمسجد، من جهة باب ” المغاربة ” .

وكشفت مصادر، عن محاولات متكررة لاقتحام مجموعات من المستوطنين اليهود – بزي تلمودي – للمسجد الأقصى بشكل متتالي، بغرض لإقامة طقوس وشعائر وحركات تلمودية، وذلك بمنطقة باب الرحمة الواقعة بين باب الأسباط والمُصلى المرواني داخل المسجد.

وبيّنت المصادر، أن حراس الأقصى تصدوا لهذه المحاولات، في حين تعرضوا للاعتداء على يد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر، أنه قد وُجهت دعوة إلى المستوطنين اليهود من ما تسمى بـ ” منظمات الهيكل ” المزعوم، باستباحة المسجد الأقصى، وذلك عن طريق المشاركة بأعداد قياسية في اقتحامات جماعية ومكثفة للمسجد الأقصى، وذلك تزامنًا مع ذكرى احتلال مدينة القدس المسمى بـ ” يوم القدس ” .