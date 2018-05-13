” شرطة مكة ” تكشف حقيقة توزيع مادة مجهولة على جماهير نهائي كأس الملك

طلال الغامدي(صدى):

كشفت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، حقيقة المادة المجهولة التي قام أحد الأشخاص بتوزيعها على الحضور في مباراة الاتحاد والفصيلي بنهائي كأس الملك أمس السبت.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة، أن الشخص الذي كان يقوم بعملية التوزيع مواطن في العقد الثاني من عمره، وفقًا للتحريات الأمنية.

وأشار إلى أن المادة التي كان يقوم بتوزيعها هي ملصقات عاكسة تحمل لون وشعار النادي الذي يساندونه ويتم وضعها كغطاء على فلاش جهاز الجوال ليزداد اللون بريقًا مع تشغيله.

وكان انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من لقطات تليفزيونية أثناء مباراة الاتحاد والفيصلي بنهائي كأس الملك، تظهر شخص يقوم بتوزيع مادة غير واضحة غلى عدد من الحضور، ما أثار التساؤلات حول هذه المادة.

يُذكر أن المباراة النهائي من كأس الملك التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية مساء أمس السبت بين ناديي الفيصلي والاتحاد، انتهت بتتويج الاتحاد بكأس الملك.

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