في دورتها الأولى .. المملكة تشارك بمسابقة ” النور المبين ” للقرآن الكريم بالمالديف

نايف السالم(صدى):

يُنظم مركز القرآن الكريم في جمهورية المالديف، مسابقة ” النور المبين ” العالمية للقرآن الكريم، في دورتها الأولى، وتشارك المملكة في المسابقة التي تُعقد خلال المدة من الخامس والعشرين من شعبان حتى الثالث من رمضان 1439هـ.

وبدورها، أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – ممثلةً في الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية- عن ترشيح القارئ المتسابق نبيل بن عبدالله بن عبده شريفي؛ للمنافسة في فرع التلاوة المجودة، برواية حفص.

ومن جانبه، أشاد الدكتور منصور بن محمد السميح الأمين العام لمسابقة القرآن الكريم، بالاهتمام الدولي في الفترة الأخيرة لبثّ روح المنافسة في حفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره وتجويده، وحرص المؤسسات المعنية بالقرآن الكريم على التوسع في ميدان المسابقة فيه عالمياً .