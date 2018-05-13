بالصور.. أهالي يضربون دب حتى الموت لهجومه على سائح
أقدم سكان محليين بولاية أوديشا الهندية على ضرب دٌب حتى الموت ، بعد أن انقض على رجل ” سائح ” حاول التقاط سيلفي معه ، وقاموا بإنقاذه من الدب .
ونُشرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للدب وهو يقفز فوق رأس الرجل، ويقوم بعضه، بينما يحاول الرجل الهرب قبل أن يتدخل السكان، وينهالون بالضرب على الدب بالعصي.
وتمكن السكان من إبعاد الحيوان عن الرجل، لكنهم قرروا قتل الدب، حيث ضربه البعض مرارا وتكرارا بالعصي، قبل أن يسقط أحدهم صخرة ضخمة فوق رأسه؛ لإنهاء حياته.
يأتي ذلك بعد أيام فقط من تعرض رجل آخر للموت في حادث مماثل، عندما حاول التقاط سيلفي مع الدب.
نعيم الحربي[ عدد التعليقات: 149 ] نشر منذ 50 دقيقة
هو ليش يتصور سيلفي معاة الدب ماغلط انت الى تحرشت فية
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1294 ] نشر منذ 50 دقيقة
فى الحقيقة أننى أستعجب لامبالاة بعض البشر فى التعامل مع الحيوانات المفترسة الطليقة !!! مثال هؤلاء الاثنين السائح و المواطن الهندى وهم يحاولان التقاط سيلفي مع الدب بدون حواجز وهو يعد من الحيوانات المفترسة !!
ماذا كان يتوقعان من الدب ؟؟ تقبيل أرجلهم وأيديهم أثناء التقاط السيلفى معهم ؟؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46982 ] نشر منذ 5 دقائق
جيدين هاالقرويين ..
,, والسائح احمق اخرق اهبل اهوج وأرعن .. خير ماسواه فيك الدب يا اخرق ,,