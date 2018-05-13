بالصور.. أهالي يضربون دب حتى الموت لهجومه على سائح

نيودلهي(صدى):

أقدم سكان محليين بولاية أوديشا الهندية على ضرب دٌب حتى الموت ، بعد أن انقض على رجل ” سائح ” حاول التقاط سيلفي معه ، وقاموا بإنقاذه من الدب .

ونُشرت لقطات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، للدب وهو يقفز فوق رأس الرجل، ويقوم بعضه، بينما يحاول الرجل الهرب قبل أن يتدخل السكان، وينهالون بالضرب على الدب بالعصي.

وتمكن السكان من إبعاد الحيوان عن الرجل، لكنهم قرروا قتل الدب، حيث ضربه البعض مرارا وتكرارا بالعصي، قبل أن يسقط أحدهم صخرة ضخمة فوق رأسه؛ لإنهاء حياته.

يأتي ذلك بعد أيام فقط من تعرض رجل آخر للموت في حادث مماثل، عندما حاول التقاط سيلفي مع الدب.