فرنسا تكشف عن هوية منفذ هجوم باريس

باريس(صدى):

كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم الأحد، عن هوية منفذ حادث الهجوم بالسكين في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس السبت.

وأكد المصدر أن منفذ الحادث روسي من مواليد الشيشيان عام 1997م، لافتًا إلى أنه تم توقيف والدي المهاجم لاستجوابهما.

يُذكر أن العاصمة الفرنسية باريس شهدت مساء أمس السبت، حادث طعن بالسكين في أحد شوارعها العامة، والذي راح ضحيته مقتل امرأة وإصابة 8 آخرين، حيث أقدم شخص على طعن مجموعة من الأشخاص قبل أن يتم مقتله على يد الشرطة.

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