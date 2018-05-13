بقرار ” العيسى ” .. إنشاء وحدة التحول الرقمي بالتعليم

عادل الحربي (صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إنشاء وحدة التحول الرقمي التي ترتبط إداريًا وماليًا وتنظيميًا بوكيل الوزارة للتعليم ” بنين ” ؛ حيث سيكون من مهامها إعداد خطط التحول الرقمي للتعليم العام ومتابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بالتحول.

كما ستعمل ” الوحدة ” على إعداد تقارير عن واقع تطبيق التحول الرقمي في الوزارة، بالإضافة إلى تحليل وتقييم التحديات التي تواجه مشاريع وبرامج التحول الرقمي.