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بقرار ” العيسى ” .. إنشاء وحدة التحول الرقمي بالتعليم

بقرار ” العيسى ” .. إنشاء وحدة التحول الرقمي بالتعليم
عادل الحربي (صدى):

قرر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، إنشاء وحدة التحول الرقمي التي ترتبط إداريًا وماليًا وتنظيميًا بوكيل الوزارة للتعليم ” بنين ” ؛ حيث سيكون من مهامها إعداد خطط التحول الرقمي للتعليم العام ومتابعة تنفيذ القرارات المرتبطة بالتحول.

كما ستعمل ” الوحدة ” على إعداد تقارير عن واقع تطبيق التحول الرقمي في الوزارة، بالإضافة إلى تحليل وتقييم التحديات التي تواجه مشاريع وبرامج التحول الرقمي.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 9415 ] نشر منذ 1 ساعة

يسعد لي صبآآحك معالي وزيرنا☕🌹
:
عايشة الدور😊
؛
أدري مافهمت قصدي معالي الوزير ماعلاك هم فاهمين😜

[ عدد التعليقات: 791 ] نشر منذ 49 دقيقة

كويس

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 30 دقيقة

هههههههههههههههههههه
غندوره
اقول يا حي الله وزير تعليمنا ، اللي حرمنا من الانتساب في الجامعات .
الا وش رايك باجازة المدرسين ماتشوف انها طويله طال عمرك ، قل آمين.

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