” جامعة الإمام ” : شهادة الانتساب المطور معتمدة رسميا
أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، أن شهادة الانتساب المطور معتمدة رسميًا، مؤكدةً أن شهادة البكالوريوس بـ ” الانتساب ” معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.
وأشارت ” جامعة الإمام ” إلى أنه: ” ورد في المادة 21 من لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك كما أن شهادة البكالوريوس بـ ” الانتساب ” معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية. “
طلال[ عدد التعليقات: 619 ] نشر منذ 2 ساعتين
👌👌👌
غندورة[ عدد التعليقات: 9415 ] نشر منذ 56 دقيقة
ع طاري ” جامعة الإمام ” والششيء بالششيء يُذكر ، عاد أنا قاعدة أتفلسف وأتنطع باللغة العربية علماً بإنني بليدة جداً في هذه اللغة [ ثقافاتي ولغاتي غيير ] على سبيل المثال للحصر أجيد اللغة الفرنسية.
المهم ماعلانا نرجع حق محور حديثنا ” جامعة الإمام ”
فيه كذا شريفة بناتهم متخرجات من جامعة الإمام🤔
اللي أنا أعرفه ومتأكدة منه مثل ما أنا متأكدة من إسمي إن شريفة ’’ساحرة’’ ’’وبلاوي أخلاقية‘‘هذا غير الجرائم الثانية 😱
كيف تخلي بناتها يلتحقون بجامعة الإمام؟
وشريفة ماشاء الله حجابها ماعلاه كلام🤔
شفت شريفة وإنتاجها كيف يجيدن التخفي ولبس قناع الدين وغير مشكوك في أمرهن هالأشكال هي سبب نكبة المجتمع بالضبط مثل [ السوس ] ينخرون ولامن شاف ولا من درى.
عاد باقي بنات الشريفات متوزعات مابين المدارس والجامعات والوظائف.
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عزيزتي ثقي ثقة تامة إن شريفة وبناتها معـــــــاك و وراك في كل مكان حتى لو تروحين المريخ.
لذلك ستجدين أخبارك وعلومك عندها أول بأول.. واللي عنده الأخبار والعلوم يقدر يدمرك من حيث لاتشعر.