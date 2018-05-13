” جامعة الإمام ” : شهادة الانتساب المطور معتمدة رسميا

حمود العنزي (صدى):

أوضحت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، اليوم الأحد، أن شهادة الانتساب المطور معتمدة رسميًا، مؤكدةً أن شهادة البكالوريوس بـ ” الانتساب ” معتمدة لدى وزارة التعليم العالي.

وأشارت ” جامعة الإمام ” إلى أنه: ” ورد في المادة 21 من لائحة الدراسة والاختبارات الجامعية من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات يجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح الكليات الأخذ بمبدأ الدراسة عن طريق الانتساب في بعض الكليات والتخصصات التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك كما أن شهادة البكالوريوس بـ ” الانتساب ” معتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية. “