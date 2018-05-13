رياح مثيرة للأتربة تؤدي لشبه انعدام الرؤية بـ 3 مناطق في المملكة

نايف السالم(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، صباح اليوم الأحد، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقة مكة المكرمة، وتشمل: ” الليث، والأجزاء المجاورة لها، والطريق الواصل من جدة إلى القنفذة ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية، التي تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية التي قد تصل لشبه انعدام.

وتوقعت الأرصاد، أن تبدأ هذه الحالة على منطقة مكة المكرمة، من الساعة 10:00 من اليوم الأحد الموافق 13/5/2018م، حتى الساعة 19:00 من نفس اليوم.

أما الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، فأصدرت الأرصاد تنبيهًا بشأنها، يحذر من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية، وذلك من الساعة 9:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من اليوم ذاته.

كما أصدرت الأرصاد، تنبيهين آخرين، لمنطقتي: ” الرياض، والمدينة المنورة ” ، ينذر بنشاط في الرياح السطحية مما يؤدي لإثارة الأتربة والغبار، ويحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة ستكون على منطقة الرياض من الساعة 9:00 من اليوم الأحد، حتى الساعة 21:00 من اليوم نفسه، أما منطقة المدينة المنورة، فتبدأ الحالة بها من الساعة 10:00 من اليوم الأحد، وتنتهي في الساعة 20:00 من نفس اليوم.