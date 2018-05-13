قطر تتغنى بمنح الجنسية لاسرائيلي وأسرته وتسحبها ممن دافع عنها

عبدالسلام القزيز(صدى):

يستمر تنظيم ” الحمدين الإرهابي ” في أفعاله المشينة سواء ضد الشعب القطري أو الوقوف في خندق واحد مع معكسر الأعداء ضد جيرانه وعمقه العربي، ليسجل التنظيم جريمة جديدة في سجل الخيانة للعروبة والوطنية، حيث يمنح الجنسية القطرية لعزمي بشارة، عضو الكنيست الإسرائيلي السابق وثلاث من أفراد أسرته مشاركة مع نظيرتها الإسرائيلية، وهما أثنين من أبناءه وزوجته .

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” حصول أفراد أسرة عزمي بشارة الجنسية القطرية ،وهو ماأثار حالة من الغضب والاستياء، ضد هذا التنظيم الذى يمنح الجنسية العربية لعضو الكنيست السابق، في الوقت الذي تباشر إسرائيل على سحب الجنسية الإسرائيلية منه .

وأعرب النشطاء عن غضبهم من تجريد أبناء الشعب القطري من جنسيته ،كما حدث مع عدة قبائل كالغفران، آل مرة ، ومنحها في ذات الوقت للإسرائيلي عزمى بشارة .

ويُذكر أن النظام القطري اتخذ سياسات سحب الجنسيات منذ عام 2005 حتى عام 2017 مع الأزمة الأخيرة بسحب جنسية قبيلة ” آل مرة ” ، وقامت على إثرها بسحب جنسيات من شيوخ قبائل قطريين ،ومصادره أموالهم .