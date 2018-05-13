كهربا يودع جمهور العميد : ” أتيتكم كلاعب وسأذهب وأنا عاشق “

ماجد محمد(صدى):

هنأ اللاعب محمود كهربا، نجم نادي الاتحاد، المنتهية إعارته والعائد من جديد لنادي الزمالك المصري، جمهور العميد بعد فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين، مساء أمس السبت، على نادي الفيصلي.

ووجه كهربا عبر حسابه بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” الشكر لجمهور العميد، ودعمهم للنادي رغم الظروف الصعبة، مشيرًا أن الفوز بكأس البطولة هديتهم التي يستحقونها .

وقال اللاعب المصري أنه سعيد باحترافه لعاميين مع نادي الاتحاد، حقق من خلالها بطولتين غاليتين، معبرا عن حزنه لفراق النادي وجمهوره، مختتما حديثه : ” أتيتكم كلاعب و سأذهب منكم وأنا عاشق ” .