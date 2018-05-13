كهربا يودع جمهور العميد : ” أتيتكم كلاعب وسأذهب وأنا عاشق “
هنأ اللاعب محمود كهربا، نجم نادي الاتحاد، المنتهية إعارته والعائد من جديد لنادي الزمالك المصري، جمهور العميد بعد فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين، مساء أمس السبت، على نادي الفيصلي.
ووجه كهربا عبر حسابه بموقع التدوين الصغير ” تويتر ” الشكر لجمهور العميد، ودعمهم للنادي رغم الظروف الصعبة، مشيرًا أن الفوز بكأس البطولة هديتهم التي يستحقونها .
وقال اللاعب المصري أنه سعيد باحترافه لعاميين مع نادي الاتحاد، حقق من خلالها بطولتين غاليتين، معبرا عن حزنه لفراق النادي وجمهوره، مختتما حديثه : ” أتيتكم كلاعب و سأذهب منكم وأنا عاشق ” .
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 3252 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفيت وو فيت وربنا يوفقك في ناديك الاصلي الزمالك
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 505 ] نشر منذ 1 ساعة
شكراً كهربا
faeiz[ عدد التعليقات: 217 ] نشر منذ 34 دقيقة
خساره للدوري السعودي خروج كهربا منه فهو من اللاعبين المميزين الله يوفقه
ماجد[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يحيمك يابنى
همس[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 32 دقيقة
والله بنحبك كتتتتتتتتير
عمار سويلم[ عدد التعليقات: 209 ] نشر منذ 32 دقيقة
الله يوفقك ف حياتك
أبوفهد[ عدد التعليقات: 656 ] نشر منذ 12 دقيقة
لاعب عادي جدا و غير مأثر ولكنه محظوظ امام المرمي