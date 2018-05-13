فيديو طريف للجين عمران برفقة والدتها
شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لها برفقة والدتها .
وظهرت لٌجين في الفيديو وهي برفقة والدتها وصديقتها هويدا ، ويرتدن شوز مغربي تقليدي وعبايات مغربية ، ويؤدين عدد من الحركات الطريفة .
وعلقت لٌجين على الفيديو ” نبع الحنان جننتنا اليوم و موتتنا ضحك عند هويدا .. تعمل جريمتها و مثل الأطفال ما كأنها عامله شي ” .
وأثار الفيديو إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال والدة لٌجين وطرافتها ، وشبهوا لٌجين بها ، حيث قال أحد المتابعين ” كلك أٌمك يالٌجين أول مرة أنتبه للشبه ” .
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 3 ساعات
جاني صداع والله من لجين
لجيت تزوجت
لجين سافرت
لجين تبكي
لجين تضحك
لين تصور سناب شات
واليوم لجين مع امها
وغدا ي عالم ويش تصلح
اف والله قرف
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 46982 ] نشر منذ 3 ساعات
جابن العجوز معهن للمباركه يعني ….!!!!!!!!؟
,, المسأله وسعت أوي …….
صالح[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات
فعلا ملينا من هذي الأخبار
سافرت
لبست
فسستان
سيارة
وبعدين
براغى[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 2 ساعتين
شيء ممل واهبل
هزيم[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة
كل عام وانتم بخير
اييه والله رمضان جاي انشاء الله.
ويقولون
لجين كلت
لجين تغرت
لجين زوعت
لجين هرهرت
هههههههههههههههههه
ااااالسحاب[ عدد التعليقات: 3604 ] نشر منذ 1 ساعة
الرفس حلو -لو كان الرفس وهي واقفه كان احسن-
ناقده و متابعه ❣️[ عدد التعليقات: 4870 ] نشر منذ 1 ساعة
الرفس للحمير بس ههههههههههههههه😂
بو رياض الواسي[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 55 دقيقة
حلالاه ياخمس من المعزاء ترعونها في برايش
المستحيل[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 27 دقيقة
يقولون تشبه امها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسوية 60 الف عملية تجميل لين صارت ماتشبه نفسها كيف تشبه امها
وارجعوا للصور القديمه وتعرفون ان عن ايش اتكلم
السعودي[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 5 دقائق
لجين دخلت رؤى الصبان خرجت
لجين صاحت رؤى طاحت
لجين طبخت رؤى نفخت
لجين رفست رؤى نفخت
هذي اخبار صدى
ولكم ملينا خافوا ربكم
ولكم عيب