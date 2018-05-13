فيديو طريف للجين عمران برفقة والدتها

نورة الشهري (صدى):

شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لها برفقة والدتها .

وظهرت لٌجين في الفيديو وهي برفقة والدتها وصديقتها هويدا ، ويرتدن شوز مغربي تقليدي وعبايات مغربية ، ويؤدين عدد من الحركات الطريفة .

وعلقت لٌجين على الفيديو ” نبع الحنان جننتنا اليوم و موتتنا ضحك عند هويدا .. تعمل جريمتها و مثل الأطفال ما كأنها عامله شي ” .

وأثار الفيديو إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال والدة لٌجين وطرافتها ، وشبهوا لٌجين بها ، حيث قال أحد المتابعين ” كلك أٌمك يالٌجين أول مرة أنتبه للشبه ” .