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فيديو طريف للجين عمران برفقة والدتها

فيديو طريف للجين عمران برفقة والدتها
نورة الشهري (صدى):

شاركت الإعلامية السعودية لٌجين عمران ، جمهورها ومتابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو طريف لها برفقة والدتها .

وظهرت لٌجين في الفيديو وهي برفقة والدتها وصديقتها هويدا ، ويرتدن شوز مغربي تقليدي وعبايات مغربية ، ويؤدين عدد من الحركات الطريفة .

وعلقت لٌجين على الفيديو ” نبع الحنان جننتنا اليوم و موتتنا ضحك عند هويدا .. تعمل جريمتها و مثل الأطفال ما كأنها عامله شي ” .

وأثار الفيديو إعجاب العديد من المتابعين الذين أثنوا على جمال والدة لٌجين وطرافتها ، وشبهوا لٌجين بها ، حيث قال أحد المتابعين ” كلك أٌمك يالٌجين أول مرة أنتبه للشبه ” .


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 646 ] نشر منذ 3 ساعات

جاني صداع والله من لجين
لجيت تزوجت
لجين سافرت
لجين تبكي
لجين تضحك
لين تصور سناب شات
واليوم لجين مع امها
وغدا ي عالم ويش تصلح
اف والله قرف
خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

[ عدد التعليقات: 46982 ] نشر منذ 3 ساعات

جابن العجوز معهن للمباركه يعني ….!!!!!!!!؟

,, المسأله وسعت أوي …….

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 3 ساعات

فعلا ملينا من هذي الأخبار
سافرت
لبست
فسستان
سيارة
وبعدين

[ عدد التعليقات: 589 ] نشر منذ 2 ساعتين

شيء ممل واهبل

[ عدد التعليقات: 42 ] نشر منذ 1 ساعة

كل عام وانتم بخير
اييه والله رمضان جاي انشاء الله.
ويقولون
لجين كلت
لجين تغرت
لجين زوعت
لجين هرهرت
هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 3604 ] نشر منذ 1 ساعة

الرفس حلو -لو كان الرفس وهي واقفه كان احسن-

[ عدد التعليقات: 8 ] نشر منذ 55 دقيقة

حلالاه ياخمس من المعزاء ترعونها في برايش

[ عدد التعليقات: 838 ] نشر منذ 27 دقيقة

يقولون تشبه امها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
مسوية 60 الف عملية تجميل لين صارت ماتشبه نفسها كيف تشبه امها
وارجعوا للصور القديمه وتعرفون ان عن ايش اتكلم

[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 5 دقائق

لجين دخلت رؤى الصبان خرجت
لجين صاحت رؤى طاحت
لجين طبخت رؤى نفخت
لجين رفست رؤى نفخت
هذي اخبار صدى
ولكم ملينا خافوا ربكم
ولكم عيب

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