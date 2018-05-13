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” الجوازات ” تنفذ 13 مليون عملية إلكترونية خلال 6 أشهر

” الجوازات ” تنفذ 13 مليون عملية إلكترونية خلال 6 أشهر
عادل الحربي(صدى):

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن إجمالي عمليات الجوازات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية.

وأوضحت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن عمليات الجوازات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية بلغت 13.187.995 عملية.

وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الجوازات خلال هذه الفترة تتمثل في ” إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، وإصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم ” ، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.

 

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة

أصبح الآن كل الاشياء إلكترونيا

[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة

👌👌👌👌

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