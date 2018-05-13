” الجوازات ” تنفذ 13 مليون عملية إلكترونية خلال 6 أشهر
أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عن إجمالي عمليات الجوازات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية.
وأوضحت الجوازات على حسابها الرسمي على ” تويتر ” أن عمليات الجوازات الإلكترونية التي تم تنفيذها خلال الـ6 أشهر الماضية بلغت 13.187.995 عملية.
وأشارت إلى أن الخدمات الإلكترونية التي قدمتها الجوازات خلال هذه الفترة تتمثل في ” إصدار وإلغاء تأشيرة خروج وعودة، إصدار تأشيرة خروج وعودة متعددة، إصدار وإلغاء تأشيرة خروج نهائي، وإصدار وتجديد وطباعة هوية مقيم ” ، بالإضافة إلى عدد آخر من الخدمات.
ماجد[ عدد التعليقات: 549 ] نشر منذ 1 ساعة
أصبح الآن كل الاشياء إلكترونيا
طلال[ عدد التعليقات: 630 ] نشر منذ 1 ساعة
👌👌👌👌
ابو عبدالله 747[ عدد التعليقات: 528 ] نشر منذ 1 ساعة
دام عزك يا وطن