بعد تسريب امتحان العلوم.. ” تعليم صيبيا ” تعتمد أسئلة بديلة

تركي السالم(صدى):

وجه مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور عسيري الأحوس، باعتماد أسئلة بديلة عن أسئلة الامتحانات التي تم تسريبها ا في مادة العلوم للمرحلة المتوسطة للفصل الدراسي الثاني ،وتوزيعها على طلاب وطالبات الصف الأول المتوسط نهاري للتعليم العام بنين وبنات وتعليم الكبيرات اليوم الأحد.

وأوضح الدكتور الأحوس أنه بناء على ما تم ملاحظته من تسرب أسئلة مادة العلوم للصف الأول المتوسط نهاري عام بنين وبنات وتعليم الكبيرات للفصل الدراسي الثاني 1438هـ – 1439هـ عليه تقرر إلغاء استخدام الأسئلة المعنية عبر نظام نور برقم 98981 لمدارس مكاتب التعليم في كل من : صبيا – وضمد – والريث – والدرب – وفيفاء، بالإضافة إلى مدارس مكاتب التعليم في هروب والعيدابي برقم 99991.

وأشار إلى اعتماد الأسئلة البديلة واختبارها في يوم الأحد الموافق 27 / 8 / 1439هـ بالفترة الأولى ، مشددا على ضرورة تكليف المشرفين والمشرفات في المكاتب بزيارة المدارس والتأكد من وصول الأسئلة البديلة ومتابعة تنفيذ التعليمات والتوجيهات الصادرة بهذا الخصوص واعتماده نظاما من قبل مديري المكاتب وقادة وقائدات المدارس بنين وبنات .