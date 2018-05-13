” المدنية ” تدرس صرف 750 ريالا ” بدل عدوى ” لكوادر الرقابة الصحية

عادل الحربي (صدى):

كشفت وزارة الخدمة المدنية عن إمكانية صرف بدل ضرر أو عدوى بقيمة 750 ريالًا للأطباء البيطريين والمساعدين والمراقبين الصحيين في الأمانات.

جاء ذلك بعد أن تلقت فروع الوزارة طلبات من بعض أمانات المناطق تطلب الإفادة عن صرف بدل ضرر أو عدوى للأطباء البيطريين والمساعدين والمراقبين الصحيين.

وأوضحت الوزارة أنه حتى يتسنى استكمال دراسة مدى استحقاق المذكورين للبدل من عدمه يتطلب تعبئة كاملة فقرات نموذج 205 لكل وظيفة على حدة والمعتمد من الخدمة المدنية.

ويشمل النموذج بيانات الموظف ،والخطر أو العدوى التي تقع عليه ،ومقدارها بالنسبة وكذلك وسائل الحماية والضرر أو العدوى الذي يحدث بعد الحماية، ويجب أن يكون بنسبة تفوق 50%.

ورفعت بعض الأمانات إلى الفروع طلبا بصرف بدل عدوى أو ضرر مستندة إلى المادة رقم 48 من لائحة الحقوق والمزايا المالية بشأن صرف بدل ضرر أو عدوى بمقدار 750 ريالًا شهريًا.