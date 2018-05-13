مظاهرات في إيران ضد الفساد.. ومطالبات بإعدام محافظ البنك المركزي

طهران(صدى):

نظم متظلهرون إيرانيون حتجاجات في شوارع طهران، ضد مؤسسة ” قزوين ” للقروض، مطالبين بإعدام محافظ البنك المركزي ولي الله سيف.

واحتشد المتظاهرون أمام مبنى الادعاء العام، مطالبين بإعدام رئيس البنك المركزي، مرددين هتافات تطالب بالأخذ بحياته، مشيرين إلى أن مشكلتهم لم يتم حلها منذ 18 شهرا.

وينظم ضحايا الشركات القروض في إيران احتجاجات في مختلف المدن، مطالبين باسترداد أموالهم التي خسروها في عدة مؤسسات قروض مملوكة لشخصيات من التيار المحافظ مستحوذة على نحو 30 % من سوق العملات الإيرانية.

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