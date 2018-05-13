بالفيديو.. لحظة تأثر خادم الحرمين بعد رؤية ابيه الملك عبدالعزيز

نايف السالم(صدى):

التقطت الكاميرات لحظة تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – ، بغناء محمد عبده ، في احتفالية نهائي كأس الملك ،عندما ذكر والده الملك عبدالعزيز طيب الله أثره

كان ملعب الجوهرة، قد شهد احتفالية هي الأبرز في تاريخ مسابقة كأس الملك؛ حيث أضاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز النهائي بحضوره وسط مراسم احتفالية مبهرة أبرزت تلاحم عميق بين الشعب والقيادة.

وتوج الاتحاد، بلقب كأس الملك بعد تحقيق انتصار ثمين في مباراة مثيرة على الفيصلي ، بثلاثية مقابل هدف.

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