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” العمل ” تحل أزمة مواطن تضرر من عاصفة ” هبوب ” بحائل

” العمل ” تحل أزمة مواطن تضرر من عاصفة ” هبوب ” بحائل
علي العنزي(صدى):

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بتقديم المساعدة لمواطن تضرر من العاصفة ” هبوب ” ، التي شهدتها المنطقة مؤخرًا.

ووقفت وزارة العمل على حالة المواطن المتضرر وأسرته، بعد العاصفة المصحوبة برياح شديدة وغبار شديد الكثافة التي اجتاحت المنطقة.

وتم تخصيص بيت شعر مبني على الطراز الحديث، للمواطن ،إضافة إلى أنه من المستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ شهري، وكذلك تسجيله بالمساعدات المقطوعة، وهو من ضمن المستفيدين من خدمات الجمعية الخيرية بفيضة بن سويلم.

كانت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في المملكة قررت تسمية ” هبوب ” على العاصفة الغبارية التي بدأت تأثيرها الجمعة الماضية على معظم المناطق.

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