مليون ريال مكافأة للاتحاد من الوليد بن طلال
أعلن صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، تقديمه مكافأة لنادي الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك ،قدرها مليون ريال.
وقال الوليد بن طلال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تشرفت بحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ،وأشكر أخي معالي تركي آل الشيخ على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة الملك سلمان بن عبدالعزيز”.
وتابع : ” أبارك لنادي الاتحاد الفوز بالكأس وأقدم مكافأة مليون ريال سعودي “.
يذكر أن الاتحاد، توج السبت، بلقب كأس الملك بعد تحقيق انتصار ثمين في مباراة مثيرة على الفيصلي ، بثلاثية مقابل هدف.
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