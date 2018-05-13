مليون ريال مكافأة للاتحاد من الوليد بن طلال

نواف السالم(صدى):

أعلن صاحب السمو الأمير الوليد بن طلال، اليوم الأحد، تقديمه مكافأة لنادي الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك ،قدرها مليون ريال.

وقال الوليد بن طلال في تغريدة له عبر ” تويتر ” : ” تشرفت بحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ،وأشكر أخي معالي تركي آل الشيخ على التنظيم الرائع واللائق بحضور والد الأمة الملك سلمان بن عبدالعزيز”.

وتابع : ” أبارك لنادي الاتحاد الفوز بالكأس وأقدم مكافأة مليون ريال سعودي “.

يذكر أن الاتحاد، توج السبت، بلقب كأس الملك بعد تحقيق انتصار ثمين في مباراة مثيرة على الفيصلي ، بثلاثية مقابل هدف.

إقرأ أيضًا: