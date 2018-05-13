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  • نشر : منذ 3 ساعات
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  • حوادث

إحباط محاولة تهريب 14 حمارًا جنوبي الطائف

إحباط محاولة تهريب 14 حمارًا جنوبي الطائف
عبدالعزيز القثامي(صدى):

احبطت شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف – محاولة تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع ” دينا ” تورط فيها سائق باكستاني الجنسية برفقته 3 وافدين يمنيين بدون إقامات نظامية.

وتم إحالة السائق ومن معه، والمضبوطات لمركز الشرطة، وجرى استيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم.

ومن المقرر إحالة القضية لجهة الاختصاص، لمعرفة الدوافع من وراء نقل تلك الحمير التي شكلت علامات استغراب لدى رجال الأمن.

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1639 ] نشر منذ 2 ساعتين

ما زال بها ابو يمن ما يبغالها
رمضان على الابواب ولحم الحمير يمدحوة شوية مفروم سمبوسة على شوية مظبي للسحور وكم لحمة تنفع للشربة وسرى الليل

[ عدد التعليقات: 16915 ] نشر منذ 21 دقيقة

صار عندنا نقص في الحمير بشكل واضح

[ عدد التعليقات: 28369 ] نشر منذ 2 دقيقتين

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