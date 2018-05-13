إحباط محاولة تهريب 14 حمارًا جنوبي الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

احبطت شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف – محاولة تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع ” دينا ” تورط فيها سائق باكستاني الجنسية برفقته 3 وافدين يمنيين بدون إقامات نظامية.

وتم إحالة السائق ومن معه، والمضبوطات لمركز الشرطة، وجرى استيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم.

ومن المقرر إحالة القضية لجهة الاختصاص، لمعرفة الدوافع من وراء نقل تلك الحمير التي شكلت علامات استغراب لدى رجال الأمن.