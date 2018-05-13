إحباط محاولة تهريب 14 حمارًا جنوبي الطائف
احبطت شرطة بني سعد بمحافظة ميسان جنوبي الطائف – محاولة تهريب 14 حمارًا عبر مركبة من نوع ” دينا ” تورط فيها سائق باكستاني الجنسية برفقته 3 وافدين يمنيين بدون إقامات نظامية.
وتم إحالة السائق ومن معه، والمضبوطات لمركز الشرطة، وجرى استيقاف الأشخاص والتحفظ عليهم.
ومن المقرر إحالة القضية لجهة الاختصاص، لمعرفة الدوافع من وراء نقل تلك الحمير التي شكلت علامات استغراب لدى رجال الأمن.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 1639 ] نشر منذ 2 ساعتين
ما زال بها ابو يمن ما يبغالها
رمضان على الابواب ولحم الحمير يمدحوة شوية مفروم سمبوسة على شوية مظبي للسحور وكم لحمة تنفع للشربة وسرى الليل
abu ammar[ عدد التعليقات: 16915 ] نشر منذ 21 دقيقة
صار عندنا نقص في الحمير بشكل واضح
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 28369 ] نشر منذ 2 دقيقتين
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